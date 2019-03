Zelfstandigen krijgen sneller verhoogde tegemoetkoming

Zelfstandigen zullen binnenkort sneller recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is het gevolg van een beslissing die de federale ministerraad vrijdag nam op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming betalen minder bij de dokter en in het ziekenhuis. Het voordeel wordt berekend op basis van het inkomen. Nieuw is dat zelfstandigen daarvoor nu hun persoonlijke sociale bijdragen in mindering kunnen brengen.

“Zelfstandigen zullen binnenkort sneller recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming”, zegt De Block. “Zo zullen zelfstandigen met een laag inkomen minder betalen voor gezondheidszorg en ook recht hebben op andere financiële voordelen.”

In hetzelfde voorstel staan er ook enkele technische aanpassingen. Zo zullen de aanvragen op basis van het inkomen drie maanden vroeger ingediend kunnen worden bij de mutualiteit.