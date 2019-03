Redactie Vaticaans “vrouwenblad” neemt ontslag: kerk reageert niet genoeg op misbruik nonnen

De redactie van de Vaticaanse krant voor vrouwen heeft collectief ontslag genomen na de Katholieke Kerk ervan te hebben beschuldigd, niet tot inadequaat te hebben gereageerd op zaken betreffende seksueel misbruik van nonnen.

“We gooien de handdoek omdat we ons omringd voelen door een klimaat van wantrouwen en voortschrijdende delegitimering (...) waarin we ons niet gerespecteerd genoeg voelen om onze samenwerking voort te zetten”, schreef de stichtster van het blad, Lucetta Scaraffia, in een brief de dato 21 maart aan paus Franciscus.

Scaraffia, een als “fervent feministe” bestempelde Italiaanse kerkhistoricus, was redactrice van ‘Donna Chiesa, Mondo’ (Vrouw Kerk Wereld), een maandelijks supplement van de Vaticaanse krant Osservatore Romano. Het “vrouwenblad” werd in 2012 opgericht met steun van de toenmalige paus Benedictus XVI.

In de februari-editie van het blad had Scaraffia over de problematiek van misbruikte nonnen geschreven. “Indien de kerk de ogen blijft sluiten voor dit schandaal - erger gemaakt doordat dit misbruik procreatieve gevolgen heeft en dus de oorzaak is van gedwongen abortussen en niet door priesters erkende kinderen - zal de toestand van onderdrukking van de vrouw in de kerk nooit veranderen”, schreef zij. In zijn respons op het artikel van Scaraffia hield Franciscus het erbij dat het seksueel exploiteren van nonnen door priesters “een probleem” is. “Niet iedereen doet het, maar er zijn inderdaad priesters en zelfs bisschoppen die dit gedaan hebben”, zei het kerkhoofd.

Het zeven jaar oude maandblad verschijnt ook in het Spaans (in het magazine “Vida Nueva”), het Frans (in het blad “La Vie”) en het Engels (op het internet). Het merendeel van de teksten gaat over spiritualiteit en theologie, maar er is ook ruimte voor feministische thema’s zoals de uitbuiting, vaak zonder enige vergoeding, van vrouwelijke geestelijken.

Scaraffia publiceerde ook het hoofdartikel, dat in principe op 1 april in de Osservatore moet verschijnen, waar zij een directe aanval lanceert op de “nieuwe leiding bij de Osservatore Romano”. Het vrouwenkatern had de steun van de vorige directeur van de Vaticaanse krant, Giovanni Maria Vian, een erudiet universiteitsprofessor. Die werd in december van de ene dag op de ander vervangen door de schrijver Andrea Monda in het kader van een omvangrijke “herstructurering” van de communicatie(diensten) van het Vaticaan. In een communiqué stelde Monda het ontslag van Scaraffia vast en bedankte hij haar voor haar “waardevol werk”. Tegelijk stelde hij, zich nooit met de inhoud van ‘Donna Chiesa Mondo’ te hebben bemoeid en nooit verder is gegaan dan “het geven van suggesties”.