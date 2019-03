Kompass Klub mag opnieuw open: Raad van State schorst beslissing Gentse burgemeester

Gent - De Kompass Klub, op bevel van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) voor vier maanden gesloten, mag opnieuw open. Dat heeft de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land, dinsdag beslist. Burgemeester De Clercq laat weten dat hij in dialoog wil gaan met de uitbaters om tot een oplossing te komen.

Het nieuws van de tijdelijke sluiting van Kompass Klub sloeg in Gent en ver daarbuiten in als een bom. Op 12 maart besliste burgemeester Mathias De Clercq en het Gentse schepencollege dat de populaire Kompass voor vier maanden de deuren moest sluiten. Oorzaak: te veel problemen met drugs.

Sluiting geschorst

Kompass Klub trok naar de Raad van State tegen de maandenlange sluiting en kreeg gelijk. De Raad van State beslistte dinsdag dat de ‘beste nachtclub van België’ opnieuw open mag. Het bevel tot tijdelijke sluiting werd door de Raad van State geschorst. Advocaten Els Vereecke en Walter Damen van de Kompass Klub reageren tevreden. “De Raad erkent de aanhoudende constructieve en coöperatieve houding van Kompass tegenover de Stad”, aldus meester Vereecke. “Onze cliënt heeft altijd goed samengewerkt en willen samenwerken met de Stad, ook inzake maatregelen tegen drugs.”

De Clercq krijgt gelijk, maar beslissing was onvoldoende gemotiveerd

Ook de financiële impact van de maandenlange sluiting is volgens de Raad te groot én het bevel tot sluiting zou niet voldoende gemotiveerd zijn door de Stad. In het arrest krijgt burgemeester De Clercq gelijk in het feit dat er in en rond de Kompass een probleem is met drugs, en dat bijkomende maatregelen zich opdringen. De sluiting van vier maanden moest volgens de Raad wel uitgebreider worden gemotiveerd. “Een motivering die inzichtelijk en aannemelijk maakt dat een sluiting van vier maanden nodig is voor het bijsturen van de uitbating van de Kompass Klub en het herstel van de openbare veiligheid en rust, wordt niet gegeven”, aldus het arrest.

Uitbater Jens Grieten reageert tevreden op de beslissing van de Raad. “Ook de Raad ziet in dat een sluiting van vier maanden onze financiële doodsteek zou beteken”, aldus Grieten. “We hebben altijd goed samengewerkt met de Stad, maar in de motivering tot sluiting stond nergens wat we nog anders zouden moeten doen.” Grieten hoopt vooral dat er nu wél rond de tafel kan worden gezeten met de burgemeester. “Wij hebben dat al twee keer gevraagd, maar er is nooit op ingegaan. Laten we constructief samenzitten om hier een oplossing voor te vinden.”

Dit weekend blijven de deuren van de Gentse club nog gesloten, uit praktische overwegingen. “We blijven in de Fuse”, aldus Grieken. “Er is al zo veel geregeld en afgesproken, de line-up is samengevoegd. We gaan dat nu niet weer ongedaan maken. De heropening staat gepland op vrijdag 5 april, hopelijk kunnen we ervoor nog samenzitten met de burgemeester.”

De Clercq: “Ik wil in dialoog gaan met de uitbaters”

In een korte mededeling die om 18.20 uur werd uitgestuurd, reageert burgemeester Mathias De Clercq op de beslissing van de Raad van State: “Ik heb kennis genomen dat de Raad van State duidelijk stelt dat ik als burgemeester terecht en correct heb opgetreden, maar dat de duur van de sluiting onvoldoende gemotiveerd is”, staat er te lezen.

De Clercq zegt dat hij zijn verantwoordelijkheid als burgemeester heeft genomen, en dat in de toekomst ook zal blijven doen. “De Raad van State is het met mij eens dat er bijkomende inspanningen nodig zijn vanwege de club. Ik wil hierover in dialoog gaan met de uitbaters. Eventuele verdere bestuurlijke maatregelen zullen afhangen van wat er op het terrein gebeurt. Ik sta voor een bruisend nachtleven, maar ook een veilig en gezond nachtleven. Dat is altijd mijn betrachting geweest.”

Daarmee lijkt De Clercq de uitgestoken hand van uitbater Jens Grieten aan te nemen om samen te zitten en in dialoog te gaan over te problematiek.

Drugsdode

De voorbije twee jaar tijd werden 23 dealers opgepakt in de club, en begin dit jaar overleed een medewerker van de Kompass aan de combinatie van zeer zware XTC en een medische voorgeschiedenis. Ook bij politieacties in de straten in de buurt van de club werden meerdere bestuurders onder invloed van drugs betrapt. “Deze maatregel komt op basis van ernstige aanwijzingen dat er zich in Kompass Klub herhaaldelijke illegale druggerelateerde activiteiten voordoen”, zei burgemeester De Clercq over zijn beslissing tot sluiting.

Door het burgemeestersbevel moest de nachtclub de voorbije twee weekends de deuren sluiten. In het weekend van 15 tot 17 maart stonden twee grote evenementen gepland. Die konden lastminute doorgaan op andere locaties. De set van de wereldberoemde dj Amelie Lens werd verplaatst van vrijdagavond in de Kompass naar zondagavond in een club in Antwerpen, de vijfde editie van Trillers werd verplaatst naar de Kokorico in Zomergem.

