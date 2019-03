Vlaming die executievideo’s IS deelde riskeert nationaliteit te verliezen

Een dertiger uit Oost-Vlaanderen riskeert zijn Belgische nationaliteit te verliezen nadat hij meermaals werd betrapt op het verspreiden van propaganda en executievideo’s van IS. Hij beheerde ook chatboxen waarin de terreurgroep werd verheerlijkt.

De identiteit die Dzoskun M. zich op het internet aanmat loog er niet om. Onder namen als @nonstopterror beheerde hij op sociale netwerksites als Messenger en Telegram tientallen chatboxen waarin terreurgroep IS werd verheerlijkt. “Op zijn computer vonden we honderden video’s met executies en propaganda voor IS terug”, zette de federaal procureur dinsdag uiteen tijdens zijn proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “In juli van 2017 was hij ook al opgepakt geweest in Turkije vlak aan de grens met Syrië. Daar zou hij naar eigen zeggen een toeristisch bezoek gebracht hebben aan een grensdorp. Uit de gesprekken die we konden onderscheppen blijkt iets helemaal anders. Dzoskun M. heeft er op eigen houtje voor gekozen om IS-propaganda te versturen en heeft de terreurgroep zo wereldwijd ondersteund. Schuldinzicht is er zeer weinig.”

Foto: Bert Foubert

Het openbaar ministerie vroeg om M. te veroordelen tot vijf jaar cel en zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Die had hij gekregen door de naturalisatie van zijn moeder die twintig jaar geleden vanuit Macedonië gevlucht was.

Jan Beldé, de advocaat van Dzoskun M, vroeg aan de rechtbank om niet in te gaan op die eis. “Mijn cliënt deed zich online helemaal anders voor dan hoe hij in het echt was. Op het internet leek hij een strijdvaardige en perfecte man te zijn, terwijl hij in werkelijkheid thuis depressief in de zetel zat. Na zijn behandeling voor teelbalkanker werd hij ook onvruchtbaar. Met die boosheid is hij online gegaan.”

Dzoskun M. kreeg aan het einde van de zitting het laatste woord. “Ik aanvaard alle voorwaarden om te kunnen bewijzen dat ik geen gevaarlijk mens ben”, zei hij. “De mensen kennen mij als iemand die betrouwbaar is. Ik heb nooit iemand aangezet om iets fout te doen.”

De rechter doet op 16 april uitspraak in de zaak.