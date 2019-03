Audi Rs6 vliegt tegen 237 kilometer per uur voorbij snelheidscontrole

Geel - Agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout betrapten een laagvlieger bij een controle op de Grote Steenweg in Geel. De bestuurder van een snelle Audi reed maandagavond tegen een snelheid van 237 km per uur voorbij de flitscontrole.

De snelheidscontrole vond gisteravond plaats tussen 20 en 22.30u nabij de industriezone Geel-West langs de Grote Steenweg in Geel. Op de weg mag maximaal 70 km per uur gereden worden en in totaal werden 1.034 voertuigen gecontroleerd. 135 bestuurders reden te snel en zullen een boete ontvangen. Vier bestuurders drukten het gaspedaal nog dieper in en krijgen een dagvaarding toegestuurd. Bij de controle reed één bestuurder aan een snelheid van 237 km per uur. De bestuurder van de Audi Rs6 zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter in Turnhout.