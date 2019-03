Moordenaar van pasgehuwd koppel nam alle lingerie van de vrouw mee, pas 45 jaar later weet de politie wie de dader is

Honderden speurders hebben in de loop der jaren hun tanden stukgebeten op het onderzoek naar de dubbele moord op Linda en Clifford Bernhardt, een koppel uit het Amerikaanse Montana. Zowat iedereen uit hun omgeving werd verhoord. Als verdachte of als getuige. Maar het leverde niets op. Nu, 45 jaar later, heeft DNA-onderzoek de dader ontmaskerd: een gewezen medewerker van de vrouw.

Linda en Clifford Bernhardt, beiden 24, werden in november 1973 dood gevonden in hun woning. Ze waren vier jaar getrouwd en wilden snel kindjes krijgen, zo hadden ze kort voordien aan hun beste vrienden verteld.

Linda’s moeder vond eerst haar schoonzoon in een plas bloed, in een andere kamer lag haar dochter. Misbruikt en daarna gewurgd. De twee waren ook gekneveld aan enkels en polsen.

Alles werd onderzocht. Van passioneel drama tot een uit de hand gelopen inbraak. Toen speurders ontdekten dat er geen geld of waardevolle spullen gestolen waren maar dat alle lingerie en een paar schoen van de vrouw weg waren, werd eerder gedacht in de richting van een lustmoord. Clifford was een getrainde militair die zich zeker niet zo maar zou laten doen en zijn vrouw hebben beschermd. Daarom geloofden de speurders dat ze de dader kenden en vertrouwden.

Jarenlang werden de beste speurders op de zaak gezet en werden in totaal 80 verdachten verhoord. Zonder resultaat. Tot nu, 45 jaar na de gruwelmoorden. Het cold case-team van de politie haalt oude moorddossiers van onder het stof om met de allernieuwste opsporingsmethodes toch nog een doorbraak proberen te forceren. En met succes.

Cecil Stan Caldwell, een oud-collega van de vermoorde vrouw, was de dader zo wees DNA-onderzoek op spullen die op de plaats delict zijn gevonden nu uit. Hij was destijds geobsedeerd door zijn knappe collega, wist een andere collega te vertellen. Maar er werd nooit enig bewijs tegen de man gevonden

Hem ondervragen kan niet meer. Want Caldwel stierf zelf in 2003. Voor de familie van het vermoorde koppel is het alleszins een opluchting te weten wie hun kinderen heeft vermoord.