“Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd”: kunstenaar verwijdert eigen beelden omdat gemeente factuur niet wil betalen

Torhout - De gemeente Torhout is een kunstwerk armer. Beeldhouwer Luc Ledene kwam het dinsdagochtend eigenhandig weer ophalen. Het gemeentebestuur, dat zeven jaar geleden nog met plezier het lintje kwam knippen, kwam nooit over de brug met het aankoopbedrag.

Een bewogen ochtend voor kunstenaar Luc Ledene uit Veurne. Zijn grote kunstwerken op de rotonde ’t Engelshof in Torhout werden met een kraan en een vrachtwagen uit het gras geplukt. Terug naar afzender. “Heel jammer”, zegt de beeldhouwer. “Maar na al die beloftes en politieke spelletjes ben ik het gewoon beu.”

Verzuurd klinkt Ledene niet, maar zijn boodschap is wel glashelder. “De beelden waren bedoeld voor een openluchttentoonstelling waarvoor ik gevraagd was. Zo zijn ze daar beland. Bij de opening zeiden de leden van het gemeentebestuur dat ze de werken ook wilden aankopen. Daarom heb ik ze daar laten staan. Maar ik verwachtte natuurlijk wel dat ze ook met het geld over de brug zouden komen. Nu zijn we zeven jaar later en heb ik nog geen geld gezien...”

Politieke spelletjes

De kunstenaar had verschillende beloftes gekregen van de gemeente. Zo zou hij in ruil voor zijn kunstwerk nóg een groot project mogen uitwerken in Torhout. Dat had de burgemeester in de vorige legislatuur hem althans beloofd.

“Maar dat project is blijkbaar nooit ingediend”, zegt Ledene. “Ik voel politieke onwil. De politici zijn niet geïnteresseerd en tonen geen feeling met kunst. Daarom zoek ik liever iemand die het kunstwerk wel apprecieert.”

Het werk werd dinsdagochtend afgebroken Foto: rr

Het enige wat de gemeente wel wou bekostigen, waren de afbraakwerken en transportkosten dinsdagochtend.

Nieuwe interesse

Interesse voor het werk komt er nu wel. Meer bepaald uit Middelkerke, waar burgemeester Jean-Marie Dedecker een plaats wil zoeken voor de beelden. “Ik ga het vel van de beer nog niet verkopen, maar ik ken Jean-Marie Dedecker al langer en hij heeft interesse getoond. Of het allemaal zo ver komt, valt nog af te wachten. Wij gaan nu het kunstwerk eerst helemaal schoonmaken.”

Burgemeester Dedecker bevestigt dat hij interesse heeft in het kunstwerk. “Wij hebben hier nog heel wat rotondes en zelfs een kunstwerkenpark op de zeedijk. Wij denken dat dit werk zeker een goede aanvulling kan zijn”, zegt Dedecker.

De vraagprijs voor de zes werken wil de kunstenaar niet prijsgeven. Maar wat nu te duur blijkt voor Torhout, zou dat voor Middelkerke niet zijn. “Met een absolute meerderheid gaat zo’n aankoop iets gemakkelijker. Toch zullen we dit eerst in het schepencollege, met de bevoegde schepen nog bespreken”, zegt Dedecker nog.