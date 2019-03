Bij Mediahuis, uitgever van De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg, verdwijnen door het transformatie- en optimalisatieplan mogelijk 82 voltijdse banen (VTE’s).

Voorts vestigt De Standaard zich in het centrum van Brussel. De overige activiteiten van Mediahuis die zich vandaag in Groot-Bijgaarden bevinden, worden gecentraliseerd in Antwerpen. Dat meldt Mediahuis dinsdagnamiddag.