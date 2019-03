“Zonder mooie auto word je uitgelachen in de kleedkamer”: waarom goedbetaalde voetballers toch in financiële problemen komen

De gemiddelde voetballer in onze competitie is vijf procent rijker geworden. Nog maar eens. Maar terwijl er meer geld dan ooit binnenkomt, neemt het aantal voetballers met financiële problemen gewoon toe. “Een voetballer geeft gemiddeld dubbel zo veel uit als hij zelf inschat”, zegt makelaar Stijn Francis. “Er is gewoon geen begeleiding.” En zo gebeuren de foutste investeringen, van een varkensfokkerij tot een bordeel.