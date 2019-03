Ook bij Juventus maken ze zich niet ongerust over “lichte dijblessure” van Ronaldo

Cristiano Ronaldo viel maandagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië al na een half uur uit met last aan het bovenbeen. Zijn club Juventus laat dinsdag weten dat de Portugese sterspeler in eigen land is onderzocht. Daaruit bleek dat hij met een “lichte dijblessure” sukkelt.

“Zijn toestand wordt opgevolgd. Na nieuwe onderzoeken zal worden bepaald wanneer hij de competitie kan hervatten”, luidt het.

Ronaldo zei maandagavond dat de schade wel meeviel. “We moeten 24 tot 48 uur afwachten. Ik ben niet bezorgd. Ik ken mijn lichaam. Het zijn dingen die gebeuren. Binnen een tot twee weken zal ik er opnieuw staan”, verzekerde hij na het 1-1-gelijkspel.

Ronaldo staat met Juventus voor een drukke periode met competitieduels tegen Empoli (30/3), Cagliari (2/4) en AC Milan (6/4). Daarna wacht de eerste confrontatie met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Op 10 april staan beide teams tegenover elkaar in Amsterdam. Zes dagen later volgt de return in Turijn.