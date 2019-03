Profclubs niet gediend met verplicht camerasysteem van Roberto Martinez

Niet alle profclubs zijn gediend met het voorstel van Roberto Martinez om de beelden van alle wedstrijden op de Belgische velden beschikbaar te stellen op een online platform. Vooral de financiering van het plan stuit enkele bestuurders tegen de borst, zo vernam Belga bij een rondvraag. Het camerasysteem werd op de agenda van de raad van bestuur van de Pro League geplaatst.

Wedstrijdbeelden van alle duels in België, gaande van het prof- tot het jeugdvoetbal, zouden beschikbaar moeten zijn op een online platform, vindt bondscoach Roberto Martinez. Die videodatabank kan naar analogie met grote Europese competities door alle coaches geraadpleegd worden. Dat vergt camera’s langs de zijlijnen van alle Belgische stadions en jeugdvelden. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil het camerasysteem tegen volgend seizoen helemaal klaar krijgen.

Voor de financiering ervan zou de winst van het WK in Rusland aangewend worden. Maar profclubs moeten zelf ook een som ophoesten, blijkt nu. Verspreid over drie jaar zou het prijskaartje 84.000 euro per club bedragen, goed voor een totaal van 2 miljoen euro. Dat vinden vooral de kleinere profclubs niet kunnen, omdat er maar weinig geld van de WK-winst naar hen terugvloeit. Er wordt ruim 3 miljoen euro verdeeld onder de leden van de Pro League. De KBVB redeneert dat de G5 een groter aandeel hebben in het succes van de Rode Duivels, en dus krijgen zij het grootste deel van de koek.

De K11 en de 1B-clubs zijn het daar niet mee eens. “Van de huidige selectie zijn er slechts drie actief bij de G5. En die komen niet van de bank”, zegt een bestuurder aan Belga. De onvrede is groot genoeg om het camerasysteem op de agenda van de raad van bestuur te plaatsen. Woensdag wordt daar nog een hartig woordje over gepraat.