Snelst krimpende gletsjer groeit weer. En toch is dat slecht nieuws

Eén van de snelst krimpende gletsjers ter wereld is een beetje gegroeid. En toch juichen de onderzoekers niet.

Door de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel is de Jakobshavn-gletsjer in Groenland de snelst smeltende in de afgelopen twintig jaar. Maar vandaag neemt hij een pak trager af dan voorheen. Meer nog: de hoeveelheid ijs die sinds 2012 afbrokkelde, is er de afgelopen twee jaar opnieuw bijgekomen. “Dat was een verrassing”, zegt klimaatwetenschapper Jason Box aan persbureau Associated Press.

Foto: © DANITA DELIMONT STOCK

De reden dat er opnieuw ijs bij kwam? Door het zeewater dat richting de gletsjer stroomt. Dat is nu veel kouder dan in de jaren tachtig.

Maar het mag op korte termijn dan wel goed nieuws zijn, dat is het niet op lange termijn. Want de nieuw ontdekking betekent jammer genoeg wel dat de gletsjer extreem gevoelig is aan de temperatuur voor water, wat het voor wetenschappers moeilijk maakt om voorspellingen te doen over de toestand. Als bovendien de temperatuur straks weer stijgt – omdat het water telkens warmer en kouder wordt – zal de gletsjer opnieuw in een sneltempo krimpen.