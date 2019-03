Wie hier wil werken moet zelfs niet solliciteren. Gewoon komen.

Hoog- of laaggeschoold, langdurig werkloos of niet. Twee handen aan je lijf hebben en goesting om te werken. Dat zijn de voornaamste verreisten om bij MamaLoes, dat babyspullen verkoopt, aan de slag te kunnen. Je hoeft zelfs niet te solliciteren. Gewoon naar het bedrijf gaan en werken. Als ze op dat moment iemand zoeken, uiteraard.

Het idee achter Open Hiring, zo heet het systeem van werken zonder te solliciteren voor een baan, is overgewaaid uit de Verenigde Staten waar industriële bakkerij Greyston in New York de armoede bestrijdt door werk te creëren voor mensen die het telkens maar niet lukte om aan de slag te geraken. Ze zijn te oud, hebben geen diploma of zijn al te lang werkloos...

MamaLoes, dat zowel online als in winkels babyspullen verkoopt, volgt dat voorbeeld nu. Een primeur voor Nederland, voor Europa wellicht.

Het bedrijf zette vroeger ook al mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt in. Maar nu kan je er dus ook aan de slag zonder sollicitatieprocedures te doorlopen. Zonder gesprekken, zonder nog maar eens te moeten zeggen dat je geen diploma hebt.

“Als er werk is, kom je je aanmelden. De eerste wie komt, heeft de job”, zegt directrice Loes de Volder. Zelfs een bewijs van goed gedrag en zeden is niet nodig.

Maandag -de dag van de aftrap- stonden om vijf voor 9 al de eerste geïnteresseerden op de stoep, vertelt directrice Loes de Volder aan AD.nl. Een man wiens cv telkens op de grote stapel belandt vanwege zijn leeftijd, een vrouw die gebrekkig Nederlands spreekt… ze konden direct aan de slag.

Bij ons bestaat voorlopig nog geen bedrijf waar je kan werken zonder eerst op gesprek te gaan.