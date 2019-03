Acteur die racistische aanval verzon niet verder vervolgd

De aanklacht tegen de Amerikaanse acteur Jussie Smollett (36) is ingetrokken. Hij werd verdacht van het afleggen van een valse verklaring over racistische en homofobe mishandeling.

Hij getuigde dat hij op 29 januari slachtoffer was geworden van twee blanke mannen die racistische beledigingen naar hem riepen. Daarnaast zouden ze een strop om zijn hoofd hebben gedaan en hem hebben overgoten met een chemische substantie. Volgens Smollett zei één van de belagers: “Dit is het MAGA-land (afkorting voor president Trumps leus Make America Great Again, nvdr.), neger.” Smollett beweerde ook dat hij in het gezicht werd geslagen, maar in het ziekenhuis bleken zijn verwondingen mee te vallen.

Maar toen de politie zijn verhaal onderzocht, rees er twijfel. Camerabeelden en ondervragingen leverden niets op, en bovendien had Smollett een uur voor de “aanval” nog gebeld met het duo dat hem later belaagd zou hebben. Eén van hen werkt zelfs samen met de acteur aan de serie “Empire”. Dus werd Smollett ervan verdacht de aanval te hebben verzonnen of in scène gezet. De politie arresteerde hem op verdenking voor het afleggen van een valse verklaring, waar hij tot drie jaar cel voor riskeerde.

Maar de aanklacht is nu ingetrokken. “Na alle feiten en omstandigheden onderzocht te hebben en de overeenkomst met Smollett over een borgsom geloven we dat deze beslissing gerechtvaardigd is.”