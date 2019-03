Amerikaans Congres zal veto Trump wellicht niet ongedaan kunnen maken

Naar verwachting zal het Amerikaans Congres er dinsdag niet in slagen een veto van president Trump in verband met de bouw van een muur aan de grens met Mexico ongedaan te maken.

In februari riep het Republikeinse staatshoofd een nationale noodsituatie uit om naar goeddunken, in het bijzonder wat betreft geldelijke middelen, de muur te kunnen bouwen. Zo heeft het Pentagon maandag gezegd dat het 1 miljard dollar voor het project zal vrijmaken.

De Democraten hebben in het Congres Republikeinen over de streep kunnen trekken om een resolutie te stemmen die het uitroepen van de nationale noodsituatie verwerpt. Dit gebeurde met een gewone meerderheid in beide kamers van het Congres.

Trump stelde meteen zijn veto, zijn eerste. Om dit ongedaan te maken is een tweederdemeerderheid nodig. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, stemt het eerst.

De resolutie kreeg eerder 245 stemmen achter zich en 182 tegen, terwijl dertien Republikeinen met de Democraten meestemden. Nu zijn er zowat 285 stemmen nodig, wat een heel verschil is, aldus nieuwszender CNN.

Maar naar de zender ook meldde mag volgens Chuck Schumer, fractieleider van de Democratische minderheid in de Senaat, zo een resolutie elke zes maanden aan de oppervlakte komen, en zijn de Democraten van plan van die mogelijkheid gebruik te maken.