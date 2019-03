Wordt zoon van Frans ex-wereldkampioen straks ploegmaat van Axel Witsel bij ‘kweekvijver’ Dortmund?

Volgens Duitse bronnen heeft Borussia Dortmund zijn pijlen gericht op Marcus Thuram, de 21-jarige aanvaller van het Franse Guingamp. De 21-jarige Marcus is de zoon van Lilian Thuram, voormalig Frans international, wereld- en Europees kampioen met Frankrijk in 1998 en 2000.

Waar vader Lilian Frans recordinternational (142 caps) werd als centraal verdediger, wordt zoon Marcus als offensieve flankaanvaller of centrumspits uitgespeeld. Ook al verkeert hij met AE Guingamp in acuut degradatiegevaar, toch scoorde hij al zeven keer. En dat heeft links en rechts voor de nodige interesse gezorgd.

Het Duitse Bild is ervan overtuigd dat Dortmund een oogje heeft laten vallen op de Franse jeugdinternational, temeer daar hij volgend jaar zijn laatste contractjaar ingaat. Wil Guingamp nog geld verdienen aan zijn speler, dan moet het hem deze zomer verpatsen.

De club van Axel Witsel staat bekend een goede neus te hebben voor jong voetbaltalent. Jadon Sancho werd uit Engeland naar Duitsland gelokt en maakt momenteel het mooie weer voor de Duitsers die eerder ook al Robert Lewandowksi ontdekten. Christian Pulisic werd ook al op jonge leeftijd vanuit de Verenigde Staten naar het Ruhrgebied gelokt. Hij werd afgelopen winter voor veel geld aan Chelsea verkocht. Britse media weten intussen dat ook topclubs uit de Premier League het talent van Thuram hebben ontdekt. Arsenal en Manchester United zouden zich ook al hebben gemeld.

Vader Lilian is intussen een heel andere weg ingeslagen. Na zijn voetbalcarrière begon Thuram lezingen te geven, nam hij deel aan tal van maatschappelijke debatten en geraakte hij betrokken bij manifestaties en acties in de strijd tegen racisme en discriminatie in Frankrijk. Ook was hij actief als lid in de Hoge Raad voor Integratie, een adviesorgaan van de Franse regering.