Kleine clubs boos om revolutionair project van Roberto Martinez: “We krijgen dit door onze strot geduwd”

Het revolutionaire videoproject dat bondscoach Roberto Martinez vanaf volgend seizoen wil opzetten in het Belgische voetbal zorgt voor ongenoegen. Volgens Westerlo-manager Herman Wijnants zal het systeem aardig wat geld kosten en is zijn club verplicht te betalen. “We krijgen dit door onze strot geduwd”, zegt hij boos bij Sporza.

Precies een maand geleden zette de Belgische voetbalbond het licht op groen voor een revolutionair videoproject van bondscoach Roberto Martinez. Die wil volgend seizoen bij alle wedstrijden in België videocamera’s zetten en massaal videoanalisten opleiden - ook in de amateurreeksen.

Het was de bondscoach opgevallen dat onze (prof)trainers niet kunnen terugvallen op een databank van beelden om hun tactische voorbereidingen te doen. Op de beelden van tv wordt vaak ingezoomd op spelers of worden herhalingen getoond, waardoor de loopbewegingen van spelers die niet aan de bal zijn aan het oog onttrokken worden.

Daarom wil Martinez volgend seizoen in alle Belgische stadions en langs de jeugdvelden speciale camera’s installeren die negentig minuten lang het hele speelveld filmen. Die beelden kunnen door alle coaches geraadpleegd worden op een online platform. Het plan voorziet ook in de opleiding van video-analisten voor clubs van eerst tot derde amateur.

Boze Wijnants (Westerlo): “Niemand kan het afkeuren, er is geen democratie meer”

Het plan is echter niet naar de zin van de kleine clubs, die het niet vinden kunnen dat ze niet betrokken werden bij de beslissing maar het systeem wel zullen moeten betalen. Dat zegt Westerlo-manager Herman Wijnants bij Sporza. Volgens hem zal het camerasysteem zijn ploeg 28.000 euro per jaar, verspreid over drie jaar, kosten.

Herman Wijnants. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

“We krijgen dit door onze strot geduwd”, fulmineert Wijnants. “Niemand weet hoe dit tot stand is gekomen, zelfs mensen uit de G5 niet. In februari is het blijkbaar voorgekomen op de Raad van Bestuur van de Pro League, maar toen hadden ze al toegezegd aan Martinez.”

Woensdag staat het camerasysteem op de agenda van de vergadering van de Pro League-clubs. Maar volgens Wijnants is de beslissing al genomen. “Niemand kan het afkeuren. Er is geen democratie meer in de Pro League. Is er trouwens wel een aanbesteding geweest?”