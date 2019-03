Brico-uitbater krijgt geen straf nadat hij verplichte sluitingsdag aan zijn laars lapt

Diest - Pieter Van Nerum, de uitbater van het Brico-filiaal in Diest, is opgelucht want de strafrechter heeft dinsdag beslist om hem geen straf te geven. Hij moest voor de rechter komen omdat hij zijn doehetzelfwinkel 7 op 7 openhoudt. En dat mag niet.

Of Van Nerum nu op beide oren zal kunnen slapen is niet zeker, want ook in de toekomst blijft hij zijn winkel 7 op 7 openhouden en riskeert hij dus om opnieuw voor de rechter te komen.

