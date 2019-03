Dieven stelen kluizen en geldkoffers in hotel in Aarschot, buit: amper 10 euro

Aarschot -

10 euro en twee pakjes sigaretten. Dat is de magere buit waarmee twee inbrekers in de nacht van zondag op maandag aan de haal zijn gegaan in Hotel Kasteel van Nieuwland in Aarschot. De dieven gaan er nochtans vandoor met twee geldkoffers en twee kluizen. Maar een fortuin leverde dat niet op.