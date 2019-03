Na ruim 30 jaar is het mysterie van de aangespoelde Garfield-telefoons eindelijk opgelost

Garfield hield de Bretoenen meer dan 30 jaar in de ban. Nu is het mysterie eindelijk opgelost. Foto: AP

Al sinds de jaren 80 spoelen er om de haverklap knalgele plastic Garfield-telefoons aan op de stranden van de Finistère, in het Franse Bretagne. En geen kat die weet waar die vandaan komen. Maar nu is het mysterie eindelijk opgelost.

In een rotsspleet op de kust van Plouarzel, een dorp in het arrondissement Brest, vonden vrijwilligers van een vereniging die geregeld de Bretoense stranden afschuimt om ze schoon te maken, een container vol telefoons. Dat die meer dan 30 jaar van de radar kon verdwijnen, kwam doordat de bewuste plek enkel toegankelijk is bij extreem laag water en gelegen is in een beschermd marien natuurpark.

De bal ging aan het rollen nadat France Info de actie #AlertePollution opstartte en het verhaal van de Garfield-telefoons te horen kreeg. “Sommige senioren herinneren zich nog een schip dat in de baai van Brest met man en muis verging”, vertelde de voorzitster van de vereniging, “maar ze kunnen er geen datum op plakken. Misschien ligt daar de sleutel”. Uiteindelijk vertelde ene René Morvan dat hij destijds – hij was toen 19 of 20 jaar – samen met zijn broer na een zware storm de container boordevol knalgele telefoons met de beeltenis van het wereldberoemde stripfiguurtje had gezien bij de rotsen van Plouarzel. Op zijn aangeven vonden de vrijwilligers op gevaar van eigen lijf en leden de bewuste container, volledig verroest en overwoekerd door algen, zeesterren, krabben en schelpen die verward zitten in de kabels, draden en losgekomen onderdelen van wat ooit telefoons waren.

Aangezien plastic niet afbreekt in de oceaan, zijn ze in de Finistère nu begonnen met het bergen van zo veel mogelijk restanten. “Hoe minder plastic en elektronica in de zee, hoe beter”, zegt Fabien Boileau, directeur van het natuurpark, “ maar ik heb eerlijk gezegd weinig hoop dat ons dat volledig zal lukken.”