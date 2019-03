Ouders verdwenen Maddie overladen met haatmails na documentaire op Netflix

Ze hebben hemel en aarde bewogen om de Netflix-documentaire over de verdwijning van hun dochtertje tegen te houden. Maar het is Kate en Gerry niet gelukt. Hun houding heeft er wel voor gezorgd dat velen hen nu nog meer als verdacht gaan beschouwen. “Wij krijgen haatmails en allerlei schandalige reacties”, zeggen ze en willen dat het stopt.

De Netflix-documentaire over de verdwijning van Madeleine ‘Maddie’ McCann in de zomer van 2007 in Portugal heeft opnieuw veel stof doen opwaaien. En Kate en Gerry, de ouders van het 3-jarige meisje, moeten het opnieuw zwaar ontgelden. “We worden overladen met bakken kritiek en krijgen haatmails”, klinkt het.

Sinds de driejarige Maddie in 2007 verdween uit het appartementencomplex in Praia da Luz in de Portugese Algarve, zien veel mensen de twee ouders als hoofdverdachten. Het feit dat ze niet wilden meewerken aan de documentaire is voor velen nog maar eens een bewijs. Maar zelf zeggen ze dat de documentaire niets bijdraagt aan de zoektocht van hun dochter en het politieonderzoek kan verstoren. Daarom weigerden ze hun medewerking.

Veel kijkers denken daar anders over, zo blijkt uit de vele reacties op sociale media en de haatmails aan het adres van de ouders. Aandachtige kijkers menen nu zelfs uit de beelden te kunnen opmaken dat het kind verdoofd werd. Door de ouders.

Zelf zijn ze de aanhoudende betichtingen beu. Dit is al bijna 12 jaar aan de gang en moet stoppen”, zegt een woordvoerder van de familie.