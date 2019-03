Carcela, Dimata, Samatta, Danjuma en Boli maken kans op Ebbenhouten Schoen

Brussel - De organisatoren van de Ebbenhouten Schoen hebben dinsdag de vijf genomineerden voor de editie van 2019 bekendgemaakt. Mehdi Carcela (Standard), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Landry Dimata (Anderlecht), Mbwana Samatta (Racing Genk) en Yohan Boli (Sint-Truiden) zijn de kanshebbers. De bekendmaking volgt op 6 mei.

Samatta is op papier misschien wel de grootste kanshebber. De Tanzaniaan heeft met 29 doelpunten een groot aandeel in het tot dusver sterke seizoen van Genk en sloot de reguliere competitie af als topschutter (20 goals). Dimata trof bij het kwakkelende Anderlecht al in totaal dertien keer raak, terwijl ook Carcela zich bij Standard meermaals in de kijker speelde.

De Nederlander Danjuma, die vorige zomer NEC voor Club Brugge ruilde, lijkt een outsider. Boli greep met STVV net naast play-off 1, maar vond toch ook al veertien keer de weg naar doel.

De Ebbenhouten Schoen beloont de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. Vorig jaar ging Anthony Limbombe, toen bij Club, met de winst aan de haal.