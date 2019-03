Al duizenden Vlamingen stemden op hun favoriete frituur, maar jouw stem kan nog steeds het verschil maken

Onze wedstrijd om het ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ te worden, is haar laatste week ingegaan. Al meer dan 130.000 Vlamingen brachten hun stem uit, en vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen is dat duidelijk te merken. De wedstrijd loopt nog maar enkele dagen, dus breng snel je stem uit om jouw favoriete frituur naar de eerste plaats te stemmen.

Meer dan 130.000 stemmen verdeeld over de vijf Vlaamse provincies: de wedstrijd om het ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ is spannender dan ooit. De provincies Oost- en West-Vlaanderen brachten al de meeste stemmen binnen, elk iets meer dan 33.000, met een voorsprong van amper 202 stemmen voor West-Vlaanderen.

Ook in Antwerpen konden de frituren op veel steun rekenen, uit die provincie kregen we al iets meer dan 27.000 stemmen. De Limburgse frituren verdelen zo’n 17.000 stemmen onder elkaar en die in Vlaams-Brabant iets meer dan 9.000.

Misschien is jouw stem wel cruciaal om je frituur aan de titel te helpen, en vergeet niet, de stemming levert een winnaar per provincie op, bij wie onze jury langs gaat om de nationale winnaar te bepalen. Laat je dus niet ontmoedigen als je provincie op dit moment niet zo veel stemmen heeft geleverd.

Nog niet gestemd? Doe het dan snel via deze link!