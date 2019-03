Gezin redt hond van straat, jaren later redt hij hen van de dood

Zonder hun hond hadden Laura Martinez en haar gezin niet meer geleefd. De viervoeter redde hen toen ze onder vuur werden genomen, maar heeft dat zelf bekocht met zijn leven.

Bijna was hond Zero nooit deel geworden van het gezin Martinez. Toen ze hem op één maand leeftijd met een manke poot vonden langs de weg in Texas, adviseerde de dierenarts om hem een spuitje te geven. Maar baasje Laura gaf de puppy niet op.

Terecht, want Zero – zoals ze hem noemen - kwam erdoor en leefde drie jaar bij het gezin. Tot twee weken geleden. Toen drong de 17-jarige buurjongen hun woning binnen. Laura Martinez had de jongeman de dag voordien geconfronteerd omdat ze vermoedde dat hij bij haar had ingebroken. De buurjongen verweet Laura al roepend dat ze hem in de problemen zou brengen. Omdat Laura de jongen om te vertrekken, sloeg hij haar in het gezicht en greep de buurjongen hij een geweer.

Zoon Taylor werd het eerst in zijn voet geraakt, waarop Zero de buurjongen aanviel. De hond kreeg een kogel in zijn borst, maar kon toch de schutter in de arm bijten. Toen de schutter ook Laura’s stiefdochter in de rug raakte, duwde Hero de jongen op de grond. Dat bekocht hij uiteindelijk met zijn leven. “Zonder Zero waren we er niet meer geweest”, zegt ze in The Washington Post. “Al onze verwondingen zijn in ons onderlichaam, omdat Zero ervoor zorgde dat de buurjongen geen tijd had om te mikken.”

Een kogel raakte de voet van zoon Taylor. Foto: GoFundMe

De politie heeft de buurjongen gearresteerd. Laura, die zelf ook geraakt werd aan haar been, mocht samen met haar stiefdochter en zoon intussen het ziekenhuis verlaten. Maar omdat het gezin achterblijft met veel medische kosten, start ze nu een crowdfunding via GoFundMe. Hun hond kreeg intussen een gedenkplaats in de voortuin. Met als bordje: “Zero, onze Hero”.