Straffe comebacks in EK-kwalificaties: Zwitserland geeft 3-0 voorsprong in laatste 5 minuten nog uit handen

De EK-kwalificatiewedstrijden van dinsdagavond stonden bol van de spanning en de sensationele comebacks. De strafste was te bewonderen in Zwitserland, dat met nog vijf minuten te spelen een 3-0 voorsprong nog uit handen gaf tegen Denemarken. Maar ook Zweden, dat in de slotfase een 2-0 achterstand bij Noorwegen nog omboog naar 2-3, maar uiteindelijk in de 97ste (!) minuut nog een gelijkmaker slikte, mocht er zijn. En o ja: Spanje en Italië boekten logische zeges en staan bovenaan hun groep.

Groep D: Van 3-0 naar 3-3 in laatste vijf minuten

Zwitserland boekte enkele dagen geleden al een zege bij Georgië en leek ook tegen het Denemarken van Christian Eriksen nog de wind in de zeilen te hebben na de 5-2 tegen de Rode Duivels. Remo Freuler voor rust en Granit Xhaka en Breel Embolo na de pauze zetten de thuisploeg op een geruststellende 3-0 voorsprong.

Foto: AFP

Vijf minuten voor het einde zorgde Mathias Jörgensen echter voor de 3-1. Nog eens drie minuten later zorgde Christian Gytkjaer voor de 3-2 en in de 90ste minuut schonk Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) de Denen zowaar nog een punt. Drie goals op amper vijf minuten tijd, het leek het mirakel van Sofia wel.

Opvallend genoeg lukten de U21 van de Deense nationale ploeg enkele dagen geleden ook al een sensationale comeback tegen de Jonge Duivels. Zij scoorden twee keer in blessuretijd om een 1-2 achterstand nog om te buigen naar een 3-2 zege.

In de andere groepswedstrijd boekte Ierland zijn tweede zege in de groep. De Ieren klopten Georgië met het kleinste verschil dankzij een goal van Conor Hourihane. Daardoor staat Ierland nu alleen op kop van groep D.

Groep F: Van 2-0 naar 2-3 in laatste 20 minuten

Foto: EPA-EFE

Spanje ging op het veld van Malta met een simpele 0-2 winnen. La Roja had zowat doorlopend de bal, maar kon enkel het verschil maken via twee goals van Alvaro Morata - eentje voor en eentje naar de rust. Roemenië, met Nicolae Stanciu, Alexandru Chipciu en Razvan Marin in de basis, walste over de Faröer. Deac, Puscas en twee keer Keserü zorgden voor vier Roemeense goals, Viljormur Davidsen scoorde tegen.

In de derde groepsmatch gaf Noorwegen thuis een dubbele voorsprong uit handen tegen de buren uit Zweden. Bjørn Johnsen en Joshua King hadden de Noren op een dubbele voorsprong gezet, maar Viktor Claesson en twee doelpunten van Robin Quaison in de laatste vijf minuten gooiden de wedstrijd nog helemaal om: 2-3. In de 97ste minuut bezorgde Ola Kamara de Noren alsnog een punt met de 3-3.

Spanje staat zo na twee wedstrijden alleen op kop. Zweden is tweede met vier punten.

Groep J: Van 2-0 naar 2-2 in laatste 25 minuten

Italië verwende de fans tegen klein duimpje Liechtenstein. Al bij de rust stond de Squadra Azzuri op een 4-0 voorsprong dankzij goals van Stefano Sensi, Marco Verrratti en twee strafschopdoelpunten van Fabio Quagliarella, telkens na hands van de spelers van Liechtenstein. De tweede keer leidde dit ook tot een rode kaart toen Daniel Kaufmann de bal met de hand van de lijn wegsloeg.

Tegen tien spelers van Liechtenstein bleef het ook na rust Italiaanse aanvallen regenen, maar enkel supertalent Moise Kean en invaller Leonardo Pavoletti kregen de bal nog tegen de touwen. Eindstand: 6-0.

Finland pakte zijn eerste driepunter in Armenië. Fredrik Jensen zorgde al vroeg voor de voorsprong in Yerevan, tien minuten voor tijd besliste Pyry Soiri de wedstrijd.

Foto: AP

Griekenland zorgde in een felbevochten match dan weer voor een verrassing door 2-2 gelijk te spelen op het veld van Bosnië-Herzegovina. De Bosniërs hadden praktisch de hele match op een 2-0 voorsprong geteerd dankzij vroege goals van Visca en Pjanic, maar na rust leidde een penalty voor de Grieken en rood voor Pjanic de wederopstanding in. Kostas Fortounis zette de strafschop om en Dimitris Kolovos (ex-KV Mechelen) zorgde in het slot nog voor de ontlading. Griekenland en Bosnië-Herzegovina tellen zo allebei vier punten en staan op twee punten van leider Italië, dat zes op zes heeft.