Hij verloor zijn dochter bij de shooting, maar de complotdenkers dreven hem helemaal tot wanhoop

Meer dan zes jaar na de schietpartij op de Amerikaanse basisschool Sandy Hook is er een nieuw slachtoffer gevallen. De vader van Avielle Richman (6), die in december 2012 werd doodgeschoten, stierf maandagochtend. Niet alleen de rouw om zijn dochter werd een constante in zijn leven, maar ook het gevecht tegen mensen die valse complotten verspreiden over haar dood.