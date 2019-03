COMMENTAAR. “De Pro League bespreekt weer kunstgras. Maar typisch: het is minder dringend nu STVV naast Play-off 1 greep”

Vorige maand stond het plots op de agenda van de Pro League: het kunstgrasveld van Stayen moest weg. STVV deed het wat te goed in de competitie en directe rivalen diepten een studie op om aan te geven dat STVV daaruit sportief voordeel haalt. Vandaag krijgen de leden van de raad van bestuur van de Pro League het verslag van het dossier ‘kunstgras’ op hun bord, maar er zal nog niet over al dan niet afschaffing worden gestemd. Het feit dat STVV niet in Play-off 1 geraakte, zal de discussie rond het kunstgras verzachten.