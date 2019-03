Play-offs in gevaar voor Anderlecht-spits Landry Dimata: al zeker niet tegen Genk en Club Brugge

De revalidatie van ­Landry Dimata (21) ­verloopt met vallen en opstaan. Wel operatie, geen operatie, wel Play-off 1, geen Play-off 1… Momenteel ziet het er – door zijn aanslepende knieblessure – weer niet zo goed uit. Dimata raakt niet klaar voor de start van Play-off 1 en Anderlecht kan mogelijk zelfs de hele titelstrijd niet op hem rekenen.

Op 14 februari postte Landry Dimata op Instagram: Time to come back. De spits kwam terug van de Spaanse topdokter Ramon Cugat en die had hem verzekerd dat het kraakbeenletsel in zijn knie opgelost kon worden zonder operatie. ­Dimata was opgelucht. Hij sukkelde sinds begin december met die knieblessure en had zich al neergelegd bij een chirurgische ingreep. Nu kon hij weer op Play-off 1 mikken.

Maar anderhalve maand later neemt de spits van Anderlecht nog altijd niet (voluit) deel aan de groepstrainingen. Hij werkt individueel en raakt ­alvast niet speelklaar voor de eerste match van PO1 zaterdag op Genk en ook niet voor de topper tegen Club Brugge vier dagen later.

Wanhoop

Bij Anderlecht durft niemand geld inzetten op een datum voor zijn rentree. Sommigen vragen zich zelfs af of Landry Dimata met die opspelende knie wel nog zal kunnen aantreden tijdens deze play-offs. En als dat toch zou lukken, in welke vorm zal de aanvaller dan verkeren? In de intense titelstrijd met tien toppers kan een voetballer pas optimaal renderen als hij helemaal topfit is. Stel dat Dimata halfweg de play-offs alsnog inzetbaar is, dan zal hij vier maanden niet op niveau gevoetbald hebben. Dan mogen er van hem zeker geen wonderen verwacht worden.

Oké, de aanvaller speelde in 2019 wel al twee matchen – 7 minuten tegen Standard en 64 minuten tegen Zulte Waregem begin februari – maar toen kon hij niet eens de helft van zijn krachten benutten. Dat was meer proberen met de moed der wanhoop. Op zijn tanden bijten.

Anderlecht zelf communiceert wel quasi niet over de knieblessure van zijn speler. De club verschuilt zich achter de wet op de privacy om geen medische gegevens openbaar te maken, maar het is vooral Dimata zelf die er een hekel aan heeft dat er veel gezegd en geschreven wordt over zijn blessure. Dat schaadt in zijn ogen zijn carrière.

EK voor beloften

Zelf blijft de aanvaller trouwens optimistisch. In zijn omgeving vertelt hij dat het goed met hem gaat en dat zijn situatie gunstig evolueert. Dat is ook omdat ­Dimata in juni ontzettend graag het EK voor beloften wil spelen. Hij is dé targetspits van de Belgische U21 van bondscoach Johan Walem en hij wil zich daar tonen.

Wishful thinking? Misschien wel. Al is juni nog veraf en de ­situatie voor de play-offs precairder. Bij Anderlecht kan Fred Rutten op dit moment gewoonweg geen rekening houden met Dimata en dat is toch een streep door zijn rekening. Dimata is niet alleen sneller en mobieler dan Ivan ­Santini, hij is met 1 goal om de 114 minuten ook efficiënter. De Kroaat zit gemiddeld aan 1 treffer om de 145 minuten, maar Santini is wel de enige overgebleven ­targetspits.