Roland Duchâtelet maakte 15 jaar geleden zijn intrede bij STVV: “Mijn grootste stommiteit?In het voetbal stappen”

Precies vijftien jaar geleden stapte Roland Duchâtelet (72) in het voetbal. Op 26 maart 2004 werd hij voorzitter van STVV. Toen was het een klein berichtje in de krant, intussen kennen ze één van onze meest succesvolle ondernemers ook in de Belgische, Engelse, Spaanse én Duitse voetbalwereld. In die vijftien jaar lanceerde hij revolutionaire ideeën die door de conservatieve voetbalwereld niet altijd serieus werden genomen, maar veel van die ideeën zijn intussen wél gerealiseerd. Tijd voor een terug- en vooruitblik, voor hij definitief uit het voetbal stapt.