Play-off 1-tickets het duurst bij AA Gent: “We hebben dan ook het mooiste en meest comfortabele stadion”

Van de drie clubs waar de bestaande abonnees hun Play-off 1-tickets nog moe(s)ten kopen, zijn ze bij AA Gent duidelijk het duurst. Maar bij de Buffalo’s zien ze geen probleem.

Met Play-off 1 in zicht moeten de ticketdiensten vol aan de bak. Vooral bij Antwerp, Standard en Gent, waar de fans hun abonnement na de reguliere competitie moe(s)ten verlengen, willen ze erbij zijn.

De dik 17.000 Gentse abonnees tasten het diepst in hun buidel. De minimumprijs voor vijf thuisduels bedraagt 105 euro – 21 per match. Dat gaat dan over de vakken achter het doel. De maximumprijs bedraagt 175 euro – 35 per match. Toch een pak meer dan de abonnementsprijzen bij Standard (minimum 45, maximum 125) en Antwerp (minimum 60, maximum 75).

“Ah, zijn wij duurder? Negatieve reacties kregen we nog niet”, zegt communicatiedirecteur Patrick Lips. “Onze Play-off 1-abonnementen gaan vlot de deur uit (gisteren al 13.360, nvdr.). Je mag niet onderschatten dat wij het mooiste en meest comfortabele stadion van België hebben. De mensen betálen daarvoor. Ook de bekerfinale, onze 12 op 12 en het feit dat alles nog mogelijk is, zorgen voor enthousiasme.”

Een nuance is op z’n plaats. Bij Antwerp zijn de fans blij met hun ­spotgoedkope Play-off 1-abonnementen (60-75 euro). Maar als je het ­héle seizoen in rekening brengt – de reguliere competitie, met wat duurdere basisabonnementen incluis – hanteert de Great Old wel de hoogste minimumprijzen. Voor vijf duels (zoals in Play-off 1) betalen de fans 83,75 euro. Meer dan bij Gent (81,25) en zeker Standard (46,25).

Bij Anderlecht, Club Brugge en Genk mogen de fans blij zijn. Play-off 1 zat daar al in de seizoensabonnementen, wat de prijzen per match drukte. Voor de ­komende vijf duels bedragen de minimumprijzen zo respectievelijk 51, 49 en 44 euro. Bij Genk is dat minder dan 9 euro per match.