Dringend gezocht: een plan met een meerderheid

Het Britse Lagerhuis gaat vandaag op zoek naar het ei van Columbus: een Brexit-plan waarvoor wel een parlementaire meerderheid bestaat. Veel kans dat het gevonden wordt, is er niet, slechts één scenario lijkt niet helemaal kansloos. Maar het offensief van het parlement is een tweetrapsraket. Volgende week maandag volgt een tweede salvo waarbij de populaire voorstellen opnieuw ter stemming komen en dat verhoogt de slaagkans. Tenzij Theresa May iedereen alsnog te snel af is.