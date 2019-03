Voetbaltrainer wordt wielercoach en vertelt over de 7 verschillen: “Voor een voetballer is het altijd iemand anders zijn schuld”

Van het voetbalveld naar het wielerpeloton: dat is het verhaal van Bernard Smeets (44). De UEFA-gediplomeerde coach moet bij het professioneel continentale Wallonie-Bruxelles vechtersmentaliteit en groepsgevoel in de ploeg slijpen. En dat lukt aardig. Ploegmanager Christophe Brandt verwacht dat Smeets ‘out-of-the-box’ het team véél bijbrengt. Want voetbal en wielrennen: het blijven twee aparte werelden.