CLUBNIEUWS. Standard moet extra uitleg geven bij licentie, Anderlecht recupereert twee basispionnen

Vrijdag beginnen de play-offs. In afwachting daarvan houden we u hier op de hoogte van het laatste clubnieuws.

CLUB BRUGGE. Club in goeie luim naar play-offs

Onder een fluwelen lentezon trainde Club Brugge gisteren met zestien veldspelers en twee keepers in voorbereiding op de play-offs. Twee geblesseerden lieten zich voor het eerst op het veld zien: Matej Mitrovic en Marvelous Nakamba. De verdediger en de middenvelder werken voorlopig nog individueel. Op hun terugkeer is het nog enkele weken wachten.

De sfeer zat er goed in en Stefano Denswil probeerde Ruud Vormer te grazen te nemen door zijn voet vast te pakken. De kapitein slaagde erin zijn evenwicht te behouden zonder op zijn smoel te gaan.

Vijf internationals moeten nog aansluiten: Loïs Openda (beloften), Sofyan Amrabat (gisteren met Marokko tegen Argentinië ­actief), Emmanuel Dennis (Nigeria), Krépin Diatta en Ethan ­Horvath (VS). Dennis en Diatta keren morgen pas terug. Ivan Leko verschoof de training naar de ­namiddag om hen donderdag nog te kunnen laten meetrainen. ­Horvath sluit vrijdag pas aan.

Club maakte gisteren bekend dat het vijf keer voor een uitverkocht huis zal spelen in de play-offs.

STANDARD. Rouches moeten extra uitleg geven bij licentie

Standard moet op 3 april verdere uitleg komen verschaffen bij de Licentiecommissie van de KBVB. De reden is een te laat ingediende verklaring over het stadion-dossier. De club heeft er alle vertrouwen in dat de licentie niet in gevaar is.

Tot gisteren hadden 21.440 van de 23.000 abonnees hun abonnement voor PO1 verlengd. De voorrangsperiode loopt tot vrijdag.

ANDERLECHT. Trebel en Bornauw weer voluit

Gelukkig voor Fred Rutten viel er goed nieuws te rapen. Andy Najar die op Antwerp uitviel met een spierblessure, heeft de training hervat. De rechtsback lijkt na vier weken weer fit. Ook Sebastiaan Bornauw (knie) en Adrien Trebel (knie) trainen weer voluit. Trebel lijkt klaar voor zijn rentree, maar zal Rutten Zulj of Gerkens opofferen voor de Fransman?

ANTWERP. Mbokani heeft zin in Standard

Opgepast Play-off 1- clubs: Dieumerci ­Mbokani is niet enkel hersteld van overbelasting aan zijn knie, hij oogt ook gretig voor de komende tien topduels. Gisteren op training bij Antwerp liep hij er goedgemutst bij. De 33-jarige spits heeft zeker zin in de opener, vrijdag op Standard. Zijn ex-club is zijn favoriete tegenstander. In negen duels tegen de Rouches was hij al goed voor vijf goals en zes assists. Eerder dit seizoen was hij op Sclessin (0-2) nog de beste man. Antwerp kan zijn ervaring nu ook goed gebruiken. In zes seizoenen in België werd Mbokani al vijf keer kampioen. Als híj goed is, zal Antwerp goed zijn.

“Dan hoop ik dat hij ons ook kampioen maakt”, zegt ploegmaat Geoffry Hairemans lachend. “Dat wordt niet makkelijk, maar in topmatchen draait het om efficiëntie en op dat vlak is hij belangrijk voor ons.”

KV OOSTENDE. Contractverlengingen voor Jonckheere, D’Haese en Bataille

KV Oostende lichtte de optie in het contract van Michiel Jonckheere. Robbie D’Haese en Jelle Bataille tekenden bij voor drie jaar.