Zeven doden bij luchtaanval nabij ziekenhuis in Jemen

Bij een luchtaanval in de buurt van een ziekenhuis in Jemen zijn minstens zeven mensen, onder wie vier kinderen, gedood. Dat heeft de ngo Save the Children, die het ziekenhuis ondersteunt, dinsdag gemeld. Twee volwassenen worden nog vermist.

“Een raket trof om 9.30 uur een benzinestation nabij de inkom van het ziekenhuis van Ritaf, op een honderdtal kilometer van Saada in het noordwesten van het land”, luidt het. Onder de slachtoffers bevinden zich ook ziekenhuismedewerkers en bewakingsagenten, aldus Save the Children. De ngo dringt aan op een onderzoek.

“Dit ziekenhuis is een van de vele instellingen die door Save the Children in Jemen wordt ondersteund en het voorziet vitale hulp voor kinderen die op de voor kinderen slechtst mogelijke plek ter wereld leven”, verklaarde Helle Thorning-Schmidt van Save the Children International. “Die kinderen hebben het recht op een veilig bestaan in hun ziekenhuis, hun school en hun woning. Maar elke keer weer zien we een totaal gebrek aan respect bij alle partijen in het conflict voor de basisregels van een oorlog. Kinderen moeten beschermd worden”, vervolgde ze.

De oorlog in Jemen kostte sinds maart 2015 al aan zowat 10.000 mensen, voornamelijk burgers, het leven en leidde tot de ergste humanitaire crisis die zich momenteel in de wereld afspeelt.