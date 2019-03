Farmabedrijf betaalt gerecht 270 miljoen dollar wegens misleidende reclame over opioïden

De Amerikaanse producent van de pijnstiller OxyContin, een berucht en bijzonder verslavend geneesmiddel, heeft in Oklahoma een schikking getroffen voor 270 miljoen dollar.

Farmabedrijf Purdue Pharma, eigendom van de steenrijke familie Sackler, werd ervan beschuldigd met misleidende reclamecampagnes de grote opioïdenverslaving in de Verenigde Staten mee gevoed te hebben. Gebruikers zouden er door de reclame van Purdue van overtuigd zijn geraakt dat het medicijn veilig was voor langetermijngebruik.

Meer dan 100 miljoen dollar van de schikking zal gebruikt worden voor de oprichting van een centrum voor de studie van verslaving. Voor CEO Craig Landou is de schikking een “historisch akkoord”. “Het bedrijf ziet dit als een uitbreiding van onze toewijding om mee te zoeken naar oplossingen voor de opioïdenverslaving.”

De verslaving werd eind 2017 uitgeroepen tot een “urgentie voor de volksgezondheid”. In 2017 bezweken een recordaantal van 47.600 mensen aan een overdosis, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

De Sackler-familie ligt de jongste weken zwaar onder vuur, net als musea en andere culturele instellingen die schenkingen kregen van de familie. Musea in Londen en New York kondigden intussen al aan niet langer donaties van de Sacklers te aanvaarden.

Drie andere producenten van dergelijke pijnstillers, waaronder ook Johnson and Johnson, moeten in mei nog terechtstaan in Oklahoma. Purdue Pharma kijkt aan tegen verschillende andere zaken in andere deelstaten.