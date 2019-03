Werknemers UPS Diegem voeren actie tegen herstructurering aan hoofdzetel in Eindhoven

Machelen / Diegem - Een honderdtal werknemers van koerierdienst UPS in België voert in de nacht van dinsdag op woensdag actie aan de hoofdzetel in Eindhoven. Ze protesteren daarmee tegen de plannen van de directie om in Diegem 94 jobs te schrappen en het contract van 17 anderen van voltijds tot halftijds te brengen. Dat melden de vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB. Tegen de ochtend, rond 7 uur, verzamelen de werknemers opnieuw aan het bedrijventerrein van UPS in Diegem. Ze willen van de directie heldere garanties over de toekomst van de site.

De actievoerders vertrokken kort na middernacht vanuit UPS Diegem met twee bussen naar Nederland. In Eindhoven zullen ze gedurende enkele uren, tot ongeveer 5 uur, met een filterblokkade van de uitrijdende bestelwagens hun ongenoegen uiten. Zo willen ze de verdeling van pakketten in de hele regio verstoren.

“We hebben de vestiging van UPS in Eindhoven als doelwit van de actie gekozen omdat het jobverlies in Diegem deels het gevolg is van de delokalisatie van de nachtshift naar een nieuwbouw in Eindhoven. We vrezen dat dit de eerste stap is voor de sluiting van de vestiging van Diegem”, zegt vakbondssecretaris Hans Elsen (LBC-NVK).

“Puur winstbejag”

Volgens de vakbonden werd de beslissing tot herstructurering in Diegem “puur uit winstbejag” genomen. UPS is momenteel immers een winstgevend bedrijf en het gaat momenteel zeer goed in de hele sector, luidt het. “We vrezen voor de toekomst van de vestiging in Diegem omdat er weinig in geïnvesteerd wordt, de nieuwbouw in Eindhoven nog veel meer volume aankan en op de Europese ondernemingsraad aangekondigd werd dat men meer in onderaanneming wil gaan doen. Tijdens de eerste bijzondere ondernemingsraad over de herstructurering op 1 april zullen we maar één vraag stellen aan de directie. Wat is de toekomst van de site in Diegem?”, aldus Elsen.

“UPS zet zonder verpinken mensen aan de deur die zichzelf jarenlang uit de naad hebben gewerkt”, hekelt vakbondssecretaris Olivier Van Camp (BBTK) op zijn beurt. Met de actie hopen de bonden naakte ontslagen te vermijden en de toekomst in België te verzekeren, vervolgt Van Camp. Verdere acties, ook in Nederland, worden niet uitgesloten.

UPS stelt in ons land 1.200 mensen tewerk, verspreid over zeven vestigingen, waarvan een 900-tal in Diegem. Naast ongeveer 250 chauffeurs werken in Diegem ook een 300-tal sorteerders. De rest is administratief personeel.