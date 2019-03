Marec wint prijs op Press Cartoon Belgium met tekening in Het Nieuwsblad

Cartoonist Marec heeft met een cartoon die op 13 september 2018 in Het Nieuwsblad verscheen de tweede prijs, ter waarde van 2.000 euro, gewonnen op de 20ste editie van de Press Cartoon Belgium. Dat hebben de organisatoren dinsdagavond laten weten. Onderwerp van de spotprent was de misbruikconferentie in Rome.

Striptekenaar Johan De Moor won de Grote Prijs Knokke-Heist, de hoofdprijs, met twee spotprenten, eentje over de #Metoo affaire en een andere rond het thema migratie. Beide cartoons verschenen in de krant Le Soir, respectievelijk op 12 februari en 24 december van vorig jaar. Aan de hoofdprijs is een cheque van 5.000 euro verbonden.

Kanar eindigde op de derde plaats met een van zijn cartoons – met als titel ‘Huisbezoek, de getuigen van Francken’ – die op 7 februari 2018 in Moustique verscheen.

De jury koos de prenten uit een selectie van 126 tekeningen, gemaakt door 32 cartoonisten, die in de Belgische pers verschenen.

De prijzen worden op zaterdag 29 juni 2019 overhandigd in Knokke-Heist, bij de opening van het Internationaal Cartoonfestival en de vernissage van de tentoonstelling met onder meer de genomineerde cartoons van de Press Cartoon Belgium 2019.