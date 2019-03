Vrouw bevalt van dochter langs drukke steenweg in Leuven, studente schiet meteen te hulp

Leuven - Achter een rij auto’s langs de Tiensesteenweg in Leuven is dinsdag een vrouw bevallen van een dochter. Tijdens een wandeling braken plots haar vliezen. Er was geen tijd om naar het ziekenhuis te trekken. Het kindje werd ter wereld gebracht onder de ogen van de vader en een broertje.

Bevallen van een kind doe je in normale omstandigheden in het ziekenhuis of thuis. Op een steenweg je kindje ter wereld brengen is op zijn minst niet alledaags. Toch overkwam het een jonge vrouw dinsdagmiddag in Leuven. Tijdens een wandeling op het trottoir langs de Tiensesteenweg braken omstreeks 14.30 uur haar vliezen.

Snel handelen

Meteen werd duidelijk dat het kindje, een meisje, niet lang op zich zou laten wachten. Voor een ritje met de auto naar het ziekenhuis was er geen tijd meer. Er moest gehandeld worden, ter plekke.

Een studente die in de buurt was, schoot meteen te hulp. Getuigen zagen de jonge vrouw de straat over rennen richting de vlakbij gelegen apotheek Janssens-Coeckelberghs.

“Plots stond hier een jonge vrouw in de zaak”, zegt zaakvoerder Nico Janssens.

“Ze herhaalde wat er gaande was en of we materiaal hadden om de bevalling vlot te laten verlopen. Die specifieke hulpmiddelen hebben we niet onmiddellijk ter beschikking. Maar omdat het in de eerste plaats belangrijk is dat het kindje het goed warm heeft, hebben we enkele handdoeken meegegeven waarmee de baby is ingewikkeld.”

Onder de ogen van de papa en haar kleine broertje, die er ijzig kalm onder bleef, werden op de stoep de nodige voorbereidingen getroffen voor een bevalling in de openlucht. Er ontbrak nog een vroedvrouw of dokter.

Passerende arts helpt

Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Op een bepaald moment passeerde toevallig een arts met de fiets, waarop het kindje vakkundig ter wereld werd gebracht.

Enkele agenten die ter plaatse waren gekomen, volgden de niet-alledaagse bevalling. Daarna werden de mama en het meisje met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis.

“Ze stellen het prima”, vertelt perswoordvoerder Nicholas Del Piero van de Leuvense politie. “In het korps is al beslist dat we het meisje een beertje zullen bezorgen.”