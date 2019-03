Opnieuw hinder door staking verkeersleiders: “Brussels Airlines leed al voor 4 miljoen euro schade”

De acties van de luchtverkeersleiders hebben Brussels Airlines al vier miljoen euro gekost, zo becijferde de luchtvaartmaatschappij. Ze vreest nog meer financiële verliezen en reputatieschade, en roept de betrokken partijen bij luchtverkeersleider Skeyes op om snel weer een normale dienstverlening te verzorgen.

Dat staat in een brief die de ceo van Brussels Airlines, Christina Foerster, stuurde naar de directie van Skeyes, de vakbonden en de Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders, en die persagentschap Belga kon inkijken.

Zowel Brussels Airlines als Skeyes, het vroegere Belgocontrol, bevestigt het bestaan van de brief.

‘Voor alle duidelijkheid: Brussels Airlines neemt geen standpunt in voor de ene of andere partij in het sociaal conflict’ bij Skeyes’, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. ‘Wij willen vooral zo snel mogelijk een structurele oplossing, en richten ons daarvoor tot alle partijen.’

Woensdag opnieuw hinder

Het overleg tussen directie en vakbonden bij luchtverkeersleider Skeyes is dinsdagavond voorlopig stopgezet. Woensdag om 13.00 uur zitten de partijen opnieuw rond de tafel.

Bij Skeyes zijn er al enkele weken acties uit onvrede met onder meer de werkdruk en de arbeidsomstandigheden. Ook woensdag zal er hinder zijn: tussen 8.00 uur en 10.00 uur kunnen geen vluchten plaatsvinden van en naar de luchthaven van Charleroi.

Volgens Skeyes-topman Johan Decuyper zijn de acties het werk van enkelingen die het bedrijf ‘gijzelen’. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders.