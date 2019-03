Romelu Lukaku onthult reden van frustraties bij Rode Duivels: “Die match gaf me walgelijk gevoel, sindsdien speel ik met woede”

Romelu Lukaku heeft in een video-interview met het voetbalplatform Otro.com gepraat over zijn frustraties bij de Rode Duivels. Frustraties die grotendeels voortvloeien uit één, met 8-1 gewonnen match waarin de Belgische topschutter aller tijden twee keer de netten deed trillen.

LEES OOK. Lukaku blijft tekeergaan tegen Britse tabloids: “Als de haat niet meer werkt, verspreiden ze leugens”

13 november 2016. De Rode Duivels winnen hun WK-kwalificatiematch tegen Estland met maar liefst 8-1. De krantencommentaren na de match zeggen alles: “Hemels voetbal”, “een ware demonstratie”, “een festival aan hakjes”… Iedereen aan het feest, behalve één man: Romelu Lukaku.

Hoewel de toen 22-jarige topspits die avond twee keer scoorde (de 7-1 en 8-1) gaat hij toch met een zeer wrang gevoel naar huis. “Ik scoorde wee goals en een assist. Ik was briljant”, aldus Lukaku in het video-interview getiteld ‘Booed by Belgium’. “Maar toch klonk er boegeroep. Op dat moment wist ik het: de nationale ploeg en ik, het zal alleen een haat-liefdeverhouding blijven. De wedstrijd gaf me echt een walgelijk gevoel. Sindsdien speel ik elke keer met woede in plaats van trots voor de Rode Duivels. Ik heb toen tegen mijn moeder gezegd dat ze nooit meer moest komen kijken, mijn vader doet dat evenmin. Daarom dat ik bij elke goal zwaai naar de camera. Ik weet dat ze thuis aan het kijken is.”

FACTCHECK. Niet één keer sprake van Congolese roots nadat Romelu Lukaku een kans miste bij Rode Duivels

Nog volgens Lukaku, die al meermaals verklaarde na het EK 2020 te stoppen bij de Rode Duivels, klikte het al niet van bij de start bij de nationale ploeg. “De mensen vonden dat ik niet goed was, ze dachten dat ik niet meer dan 25 keer zou scoren. Ik was toen amper negentien.”