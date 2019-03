Gepensioneerde ambtenaar bij FOD Mobiliteit vergat kinderporno van overheidsserver te wissen

Bredene / Oostende - De Brugse strafrechter heeft een 66-jarige man uit Bredene veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel voor het bezit van kinderporno. Na zijn pensioen werd op een server van de FOD Mobiliteit in Oostende bezwarend materiaal aangetroffen.

De bal ging aan het rollen in december 2015. Op de server van de FOD Mobiliteit in Oostende bleken toen verborgen pornografische foto’s te staan. Het ging onder andere om jonge kinderen met gespreide benen. De gepensioneerde W.V. kwam in het vizier van de speurders omdat een collega op bepaalde foto’s de echtgenote van de beklaagde bleek te herkennen.

Voor de afbeeldingen op zijn voormalige computer van het werk werd de Bredenaar niet vervolgd, maar het vormde wel de aanleiding voor het onderzoek. Bij huiszoekingen in oktober 2016 werden minstens 167 beelden met kinderpornografisch materiaal ontdekt. Het onderzoek wees ook uit dat de man naar sites met kinderporno surfte.

De beklaagde beweerde dat de beelden ongewild in zijn bezit kwamen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. In het vonnis werd onder andere verwezen naar zijn ongezonde seksuele belangstelling voor kinderen en zijn surfgedrag. Voor 90 ontwikkelde foto’s werd de man wel vrijgesproken, omdat het volgens de rechter niet om kinderporno ging.

De rechter veroordeelde V. uiteindelijk tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel en een boete van 600 euro. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.