Groepsbonus voor personeel wint snel aan populariteit

Bedrijven hebben vorig jaar voor 725 miljoen euro aan collectieve prestatiegebonden bonussen aan hun personeel uitbetaald. Dat is 10 procent meer dan in 2017 en de helft hoger dan in 2014, blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V).

Sinds 2008 kan een bedrijf via de prestatiebonus, in het jargon de cao90-bonus, een premie geven aan een groep werknemers of aan het voltallige personeel. De voorwaarde is dat ze de doelstelling hebben gehaald die in een bonusplan werd vastgelegd. Vorig jaar werden iets meer dan 7.000 bonusplannen opgemaakt, bijna drie keer meer dan bij de invoering van het systeem in 2008.

De jaarlijks toegekende bonus mag niet hoger liggen dan 3.838 euro bruto. Een werknemer houdt daar netto 2.941 euro van over.

Peeters verwacht dat de loonbonus nog aan populariteit zal winnen. Voor dit jaar gaat zijn administratie uit van 787 miljoen euro aan uitbetaalde bonussen.