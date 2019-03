Minstens 35 graven zwaar beschadigd op kerkhof Wevelgem: “Zeer spijtige zaak”

Wevelgem - Op het kerkhof van Wevelgem werden zeker 35 graven beschadigd. De politie is een onderzoek gestart. “De families zullen woensdag op de hoogte gebracht worden van de grafschennis”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). De dader zou al gevat zijn, al kon dat nog niet worden bevestigd.

Ter hoogte van de strooiweide zijn minstens 35 graven zwaar beschadigd. Vooral de foto’s en gedenkstenen op de zerken moesten eraan geloven. De politie is een onderzoek geopend en zou de dader op het spoor zijn, maar wenst verder niet te communiceren omwille van de gevoeligheid van de zaak.

“Het is uiteraard een zeer spijtige zaak voor alle families”, aldus burgemeester Seynhaeve. “Ook het graf van mijn eigen vader werd beschadigd. Normaal krijgen alle getroffen nabestaanden vandaag een brief waarin we hen op de hoogte brengen van de feiten. We vragen hen ook om zelf eens na te gaan of nog zaken ontbreken.”

Een deel van de kapotte grafstenen belandde in de vijver vlakbij de begraafplaats De stadsdiensten zijn intussen begonnen met het opruimen van de kapotte graven. “We hopen dat de verzekeringen van de getroffen families tussenbeide zullen komen om de schade te vergoeden. De schade kan ook eventueel op de dader worden verhaald”, zegt de burgemeester.

