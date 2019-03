Horvath titularis in doel bij Chili, Ochoa ziet Mexico vanop de bank winnen van Paraguay

Brussel - De Verenigde Staten hebben dinsdagnacht in Houston in een oefenduel 1-1 gelijkgespeeld tegen Chili. Ethan Horvath (Club Brugge) stond bij de Amerikanen in doel. Bij Mexico, dat Paraguay met 4-2 versloeg, bleef Guillermo Ochoa (Standard) op de bank.

Beide goals in Houston vielen in de eerste tien minuten. De Amerikanen klommen na vier minuten op voorsprong via goudhaantje Pulisic, die even voorbij het halfuur zou uitvallen met een blessure aan de quadriceps. Chili kon na negen minuten gelijkmaken via Opazo Lara. Bij de Chilenen stond oude bekende Nicolas Castillo (ex-Club Brugge) aan de aftrap.

Mexico had in Santa Clara (Californië) tegen Paraguay al snel zijn schaapjes op het droge. Het elftal van bondscoach Gerardo Martino stond halverwege de eerste helft al op een driedubbele voorsprong, dankzij treffers van Jonathan Dos Santos (6.), Gustavo Gomez (9. own) en de onvermijdelijke Chicharito (24.). Paraguay kon na rust - en ondanks rood voor sterspeler Almiron (63.) - milderen tot 3-2, maar in de toegevoegde tijd legde Luis Montes (90.+1) de 4-2 eindstand vast. Standard-doelman Guillermo Ochoa bleef op de bank bij de Mexicanen.