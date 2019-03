Moeder die haar drie kinderen vermoordde, wordt geïnterneerd: “Gevaar dat ze gelijkaardige feiten zou plegen”

Jabbeke - Bieke W., de 30-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Varsenare die vorige zomer haar drie kinderen heeft vermoord, wordt geïnterneerd. Dat heeft de raadkamer van Brugge woensdag beslist. De internering is evenwel niet voor meteen. Ze blijft nog even in het psychiatrisch ziekenhuis waar ze sinds haar vrijlating verbleef.

“Het spijt me. Ik heb dit zeker ook niet gewild.” Dat zei Bieke W. (30) enkele weken geleden in de rechtbank tegen haar schoonfamilie en de advocaat van haar echtgenoot. Ze zei het behoorlijk vlak, maar daar zat de medicatie wellicht voor iets tussen. “Geloof me, die spijtbetuiging is oprecht. Maar het is voor haar uiteraard niet evident om dat ook zo over te brengen aan die mensen”, aldus haar advocaat Philip Van Den Berghe.

De gerechtspsychiaters oordeelden dat de vrouw door een postnatale depressie ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten. Begin november werd W. door de Kamer van inbeschuldigingstelling al onder voorwaarden vrijgelaten. Sindsdien wordt ze behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Woensdagochtend werd haar internering bevolen.

Volgens de rechter in Brugge was er een duidelijk oorzakelijk verband tussen de postnatale depressie en de feiten. “En vandaag bevindt ze zich nog in dezelfde staat, er is dus gevaar dat ze gelijkaardige feiten zou plegen.”

De procureur vroeg tijdens de zitting van de raadkamer om de onmiddellijke opsluiting van de vrouw. Volgens de voorzitter van de raadkamer is daar geen reden toe. “De betrokkene heeft geenszins de intentie om zich te onttrekken aan de behandeling”, klonk het. Bovendien heeft ze sinds haar vrijlating altijd haar voorwaarden gevolgd. “Het risico op suïcide of gevaar voor derden is ook quasi onbestaande.”

Levenslange behandeling

De gerechtsdeskundigen waren van oordeel dat Bieke W. langdurig behandeld moet worden op een gespecialiseerde afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Bovendien zou daarna ook een levenslange ambulante behandeling noodzakelijk zijn. De raadkamer stelde vast dat de vrouw ondertussen al enkele maanden intensief en onafgebroken behandeld wordt. “De internering kan in de huidige setting, zo lang de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij niet anders beslist.”

“Confrontatie met familie was zwaar”

De advocaat van Bieke W. reageerde tevreden op de beslissing van de raadkamer, want in theorie kon zijn cliënte terug naar de gevangenis gestuurd worden. “Binnen drie maanden zal ze nu voor de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) verschijnen. Zij moeten de modaliteiten van haar internering bepalen”, aldus meester Philip Van den Berghe. Volgens de verdediging wil de vrouw nog iets van haar leven proberen te maken. “Het is de bedoeling om te werken aan haar re-integratie in de maatschappij, maar ze weet dat de KBM het tempo zal bepalen. Op termijn kan een internering ook van thuis uit, met een ambulante begeleiding.”

In tegenstelling tot twee weken geleden was W. niet zelf aanwezig op de zitting van de raadkamer. “Ze kon het emotioneel niet aan. De confrontatie met de familie was erg zwaar”, verklaarde haar advocaat. Bij die beslissing speelde het ook mee dat de zitting van vandaag openbaar was.

De burgerlijke partijen hebben zich nooit verzet tegen een internering. “Ze staan nog altijd achter die beslissing, maar er is wel enige wrevel dat ze in een open setting zit”, zegt hun raadsman Koen Stubbe. “Die discussie over de onmiddellijke opsluiting voelt voor hen een beetje vreemd.” Volgens de advocaat is het voor zijn cliënten ook confronterend dat ruim een half jaar na de feiten de procedure al helemaal rond is.

Terwijl man lag te slapen

De feiten speelden zich af in de nacht van 28 op 29 augustus. Terwijl haar man lag te slapen bracht Bieke W. toen haar dochter E. (4) en zoontjes F. (2) en A. (3 maanden) om het leven. Daarna probeerde ze in bad zelf uit het leven te stappen. Toen dat mislukte, nam ze de wagen en reed ze enkele kilometers verderop tegen een brug over de snelweg. Toen de politie bij haar toekwam, vertelde ze meteen wat er zich in haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare had afgespeeld.

