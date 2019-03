Koning Filip slaat moeiteloos plankje in tweeën tijdens demonstratie taekwondo

Koning Filip heeft zich op staatsbezoek in Zuid-Korea gewaagd aan taekwondo: hij brak een plank met de hand. In een speech vertelde hij dat zijn oudste zoon Gabriël (15) de sport beoefent.

Onze koning had zelf gevraagd om de hoofdzetel van de internationale taekwondofederatie in Seoel te bezoeken. Dat is de nationale sport van Zuid-Korea; de oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt dan ook in het Aziatische land. De hoge gast uit België werd getrakteerd op een demonstratie van de beste taekwondobeoefenaars, die halsbrekende stunts uithaalden op het podium.

Na afloop van het kwartier durende spektakel werd Filip op het podium geroepen. Hij kreeg een dobok (witte uitrusting) aangemeten en een zwarte gordel (de hoogste graad) om de middel gebonden. Daarop brak hij zelf een plank met de hand. De Zuid-Koreanen overhandigden hem daarvoor een erekonde. Zijn zwarte gordel is geen “echte”; het is in dit geval een ereteken voor mensen die zelf geen taekwondo beoefenen. Zo kreeg eerder de Russische president Vladimir Poetin de titel.

Uit zijn speech bleek waarom Filip zo graag deze activiteit wilde doen: “Jullie doen fantastisch werk in Korea, maar ook in België. We hebben ook jongeren die deze sport doen. Een van hen is mijn eigen zoon. Ik weet dat hij nu heel jaloers op mij is.” En nog: “Bedankt om me zo ineens zwarte gordel te maken.”

Het is niet bekend of koning Filip vooraf heeft geoefend. Aangenomen wordt dat hij geregeld trainingen van Gabriël bijwoont en dus vertrouwd is met de technieken. Gabriël (15) is trouwens niet het enige kind van Filip en Mathilde dat oosterse vechtkunst doet. De jongste, de bijna 11-jarige Eléonore, is bezig met de Japanse krijgsdiscipline aikido.

