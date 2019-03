L’Equipe: “José Mourinho op weg naar Frankrijk, maar niét bij PSG”

Sinds zijn ontslag bij Manchester United in december werd José Mourinho al aan meerdere clubs gelinkt. Want “The Special One” liet al meteen verstaan dat hij op zijn 56ste nog lang niet denkt aan stoppen. Zijn naam dook al op bij zijn ex-club Real Madrid maar daar kozen ze opnieuw voor Zinedine Zidane. Bij het gezaghebbende L’Equipe weten ze nu echter dat de Portugees op weg is naar de Franse Ligue 1. En niét bij het grote PSG.

Volgens L’Equipe lonkt Mourinho al een tijdje naar de Franse Ligue 1. Na passages in Portugal, Spanje, Italië en Engeland naast de Duitse Bundesliga één van de Europese topcompetities waar hij nog niet actief was.

Over Franse interesse: “Als ik nee zeg, zou ik niet eerlijk tegen je zijn”

Aan het Franse AFP bevestigde Mourinho alvast de interesse van enkele Franse clubs: “Het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Als ik nee zeg, zou ik niet eerlijk tegen je zijn. Als ik ja zeg, ga je speculeren over de clubs die me zouden interesseren of die binnenkort een plekje zouden vrij hebben... Ik kan teruggaan naar één van de landen die ik al ken of ik probeer iets heel belangrijks, namelijk werken in een vijfde land en alles winnen zoals ik elders heb gedaan.”

Maar waar dan?

Blijft er nog over uit te vinden bij welke club hij aan de slag wil/kan. Uiteraard wordt dan gedacht aan de grootste club van allemaal, PSG. Maar daar lijkt Thomas Tuchel niet meteen op de wip te zitten, ondanks de voortijdige uitschakelng in de Champions League. De Parijzenaars staan met 20 punten wel riant op kop in de competitie.

Welke ploeg dan wel? In februari woonde hij een wedstrjd van Lille bij, de tweede in de stand. Hij bezocht er echter samen met coach Christophe Galtier de club, dus van een verhuis lijkt niet meteen sprake.

Volgens L’Equipe heeft Mourinho echter een voorkeur voor Lyon of AS Monaco. Lyon staat onder coach Bruno Génésio momenteel derde en werd in de Champions League met 5-1 door Barcelona uitgeschakeld, Monaco staat na een rampzalige start onder Thierry Henry pas zestiende maar sinds de terugkeer van Leonardo Jardim zijn de Monegasken aan een opmar bezig en de landgenoot heeft er een contract getekend tot 2021. Bovendien heeft Jardim met (de Portugees) Jorge Mendes dezelfde manager.

Ervan uitgaande dat alleen die vier clubs het riante loon van Mourinho kunnen betalen, toch best het reilen en zeilen bij Lyon in de gaten houden...?