Pech voor Antwerp: Yatabaré mist “zeker vier à vijf matchen” in Play-off 1

Vervelend probleem voor Antwerp. Na Aurelio Buta, die heel Play-off 1 geblesseerd moet missen, is nu ook Sambou Yatabaré (30) uitgevallen, vlak voor de opener tegen Standard. Volgens trainer Laszlo Bölöni mist hij zeker de eerste 4 of 5 matchen.

“Yatabaré sukkelt met de kuit. Ze zeiden dat hij zo’n drie weken zou out zijn, maar ik denk langer dan een maand”, zegt Bölöni. “Het gebeurde (maandag, red.) op training, maar op het moment zelf voelde hij niks. De pijn kwam pas ’s anderendaags en onderzoek bevestigde vervolgens de schade.”

Kans voor Opare

Yatabaré zal gemist worden op het middenveld, maar niet te vergeten: de Malinees was ook een optie om Buta op rechtsback te vervangen, zoals hij in het verleden al een paar keer deed. “Inderdaad, daarom komt deze blessure slecht uit voor ons”, aldus Bölöni. Het woord is nu aan Daniel Opare, die deze voormiddag terugkwam van zijn interlandverplichtingen met Ghana. Gelukkig, want zijn coach was al wat ongerust. “Het is nu aan Opare om te antwoorden op het veld.”

De back-up voor Opare op rechtsback is voorlopig Abdoulaye Seck, al is dat eigenlijk een centrale verdediger. “We hebben hem alvast getest in de oefenmatchen.”