Eens zo prestigieus, nu in de vuilnisbak: Jean-Marie Dedecker zet bouw van casino Middelkerke stop

Middelkerke - Het eens zo prestigieus aangekondigde project rond de bouw van een nieuw casino in Middelkerke is nu definitief stopgezet, bevestigt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) woensdag aan onze redactie. “De opdrachtnemer bleef systematisch in gebreke en deed niets om de problemen om te lossen”, aldus Dedecker.

Het nieuwe casino, zoals het de voorbije jaren voorgesteld werd, komt er niet. “Bij het aantreden van ons nieuwe gemeentebestuur hebben we vastgesteld dat de opdrachtnemer (bouwonderneming Willemen, nvdr.) herhaaldelijk en systematisch in gebreke is gebleven”, aldus de burgemeester. “De groep slaagde er onder meer niet in om een sluitend financieel plan voor de bouw van het casino af te leveren.”

Volgens Dedecker lag het hele project al een tijdje “op apegapen”. “Het bewijs daarvan is dat de afbraakwerken wel gestart, maar nooit afgerond werden. Het gemeentebestuur heeft de opdrachtnemer in januari en februari nog aangemaand om de nodige inspanningen te doen om het project recht te trekken, maar er kwam geen enkel initiatief. Al ons vertrouwen in een tijdige realisatie is weg, waardoor we beslisten het project volledig te beëindigen. Er zal wel een nieuwe aanbesteding volgen.”

Dedecker hoopt dat de werken eind dit jaar kunnen starten zodat het nieuwe gebouw, met grote evenementenhal, er tegen 2022 staat. Bij het parket loopt momenteel een onderzoek naar een klacht rond vermeend gesjoemel bij de vorige toewijzing van het project. Naar verluidt zou dat dossier getuigenissen bevatten over het toekennen van smeergeld aan meerdere personen.

Het oorspronkelijke initiatief om de hele zaak stop te zetten, kwam overigens eerst van de bouwonderneming zelf, die het project al een tijdje te koop had gezet. De gemeente zal wellicht een schadevergoeding moeten betalen, maar dat zal meevallen omdat er onder meer nog verdere afbraakwerken moeten worden uitgevoerd.