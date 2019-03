Speeddaten met meer dan 50 Limburgse topwerkgevers

Genk - Jobbeurs Limburg vindt dit jaar plaats op donderdag 4 april in C-Mine Genk. Deze vijfde editie belooft alweer een groot succes te worden, met tal van interessante standhouders uit diverse sectoren.

Verkopers, administratieve duizendpoten, ingenieurs, marketing & communicatiespecialisten, technici, IT-profielen, accountants, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel,…. Het functieaanbod is opnieuw erg uiteenlopend. Ben je dus actief op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging in je eigen regio, of twijfel je nog maar ben je benieuwd wat de jobmarkt op dit moment te bieden heeft? Dan is een bezoekje vast en zeker ook voor jou de moeite waard.

Norbord, Hyundai Construction Equipment, Melotte, Rajapack, ArcelorMittal, Familiehulp, Stad Hasselt en het Jessa Ziekenhuis zijn slechts enkele van de gekende namen die reeds hun deelname bevestigden en op 4 april op zoek gaan naar nieuwe medewerkers.

Bezoekers van alle leeftijden en opleidingsniveaus zijn van harte welkom van 14u tot 19u. We raden wel aan om je om wachtrijen aan de ingang te vermijden. Bovendien kan je heel eenvoudig met de code op je e-ticket je cv op Mijn Jobat delen met alle standhouders op de beurs.

